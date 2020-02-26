Экономика
RT на русскомСоюз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо Союза пивоваров.
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с чего всё началось
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомости16:00
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Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
Футбол
«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки
Бразильский клуб «Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки, обыграв по сумме двух матчей эквадорский «Индепендьенте дель Валье».
Шоу-бизнес
В сети появились фото со съемок седьмого сезона «Сватов»
Кадры с ведущихся съемок сериала сваты появились в соцсетях.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в хранении оружия
Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, предъявлено новое обвинение.
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2 744 человек
Сообщается о 78 497 заболевших. Число летальных исходов при заболевании новым типом коронавируса — 2019-nCoV выросло до 2 744.
Политика
Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию с COVID-2019
Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Космос
Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету
Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Политика
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Авто
Skoda выпустила 7-миллионную Octavia
Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
Музыка
На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов
Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
Политика
Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев
По мнению Владимира Путина, призывы убивать детей сотрудников Росгвардии могут расбалансировать ситуацию в стране так, что "мало не покажется".
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Армия и оружие
Британия попыталась перехватить российский Ту-95
ВВС Великобритании подняли по тревоге по меньшей мере один самолет Voyager и два истребителя Typhoon из-за замеченного недалеко от Норвегии российского бомбардировщика Ту-95.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Армия и оружие
Сирийские военные нашли химлабораторию боевиков в Идлибе
Секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом, обнаружили сирийские военные в ходе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб.