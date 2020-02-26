Экономика
RT на русскомСоюз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на письмо Союза пивоваров.
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с чего всё началось
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомости16:00
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Здоровье
Новый ФАП открылся в селе Челутай Агинского района
Как сообщается на сайте правительства Забайкалья, фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Челутай Агинского района.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Экономика
Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус
Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.
Футбол
Рами заявил, что ничего не знает о чемпионате России
Француз заявил, что никогда не смотрел матчи этого турнира, поскольку свободное время посвящает семье или друзьям.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Космос
Россия предложит создать правила «дорожного движения» в космосе
В ближайшее время на орбиту планируется вывести ряд спутниковых группировок большой численности.
Политика
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Здоровье
Россиянам посоветовали не ехать в Италию, Южную Корею и Иран
Роспотребнадзор выпустил рекомендацию не посещать в настоящее время Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Политика
Блумберг обвинил Россию в помощи Сандерсу на выборах президента
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Футбол
Получивший травму Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию
Дмитрий Тарасов прокомментировал травму, полученную во время тренировки Летом прошлого года, после того, как стало известно, что руководство футбольного клуба "Локомотив" не стало продлевать Тарасову контракт, спортсмен также поехал в Италию.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на NYT за обвинения в сговоре с Россией
«Иск, поданный в Верховный суд штата Нью-Йорк, направлен на привлечение организации к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента», — говорится в заявлении старшего юрисконсульта Трампа Дженны Эллис, размещенном в Twitter штаба.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.