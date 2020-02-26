Экономика

Газета.RuГазета.RuСоюз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Читать в источнике
Комментировать252
с чего всё началось

С пива сдувают цену

СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.
Коммерсантъ25 февраля в 17:06

Подробнее о событии

Пиво — не для бедных: пенному напитку назначат минимальную цену

РИА Новости00:00

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Телеканал 360°25 февраля в 20:14

«Опора России» назвала оптимальную минимальную цену на пиво

ТАССвчера в 03:36

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Интерфаксвчера в 00:35

Предприниматели назвали оптимальную минимальную цену на пиво

РЕН ТВвчера в 04:31

Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

ПРАЙМ25 февраля в 19:20

С пива сдувают цену

Коммерсантъ25 февраля в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

StarHit.ru 25 февраля в 09:00
Экономика

Пакистан выплатил России советский долг

Исламабад вернул Москве долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом.
Известия вчера в 14:44
Происшествия

Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
RT на русском 00:31
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Экономика

Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК вчера в 03:12
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти.
РБК вчера в 21:00
Общество

В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля

Эпидемию коронавируса в Китае получится взять под контроль, скорее всего, уже к концу апреля, заявил в четверг на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 00:36
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Музыка

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020»

ToDay News Ufa 00:29
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Армия и оружие

День Сил специальных операций отмечается в России

День Сил специальных операций (ССО) отмечается в России ежегодно 27 февраля.
РЕН ТВ вчера в 16:15
Происшествия

В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме

RT на русском 00:46
Общество

Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Оказалось, что контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года.
Lenta.ru вчера в 22:37
Общество

Счётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма

В целом по стране ситуация с протекционистскими контрактами выглядит так: - В 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона, - заявили в Счётной палате.
Piter.tv вчера в 03:32
Общество

В России разработают первый пятисекционный трамвай

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что Роскосмос создал один из первых своих трамваев под названием «Челябинский метеор».
ПолитРоссия 01:29
Общество

Отменить туристические туры в Италию без потерь пока не получится

Рекомендация Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Италию, Корею и Иран не является достаточным основанием для отмены туристических туров в Италию без потерь, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 26 февраля корреспонденту ТАСС.
Красная весна вчера в 03:11
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Шоу-бизнес

Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Ксении Собчак

Любовь Успенская не брала денег за участие в шоу Ксении Собчак.
Актуальные Новости 01:16
Футбол

Экс-игрок «Реала»: С «ПСЖ» Головин может победить в Лиге чемпионов

Экс-форвард мадридского "Реала" Фернандо Морьентес оценил выступление российского хавбека Александра Головина в "Монако", передают "Известия".
Газета.Ru 00:18
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Баффало» в дебютном матче Наместникова

"Колорадо" одерждал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Баффало" - 3:2. В этой встрече в составе "Эвеланш" дебютировал выменянный на дедлайне у "Оттавы" российский нападающий Владислав Наместников.
ProstoProSport вчера в 22:56
Кино

Автором третьего фильма о Криде выступит Зак Бэйлин

Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
ИА InterMedia вчера в 09:02
Общество

«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков

Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. Данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
ГЛАС.RU вчера в 10:10
Политика

Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 04:51
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Общество

В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
ТАСС 01:31
Авто

Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки

Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Российская газета 25 февраля в 02:18
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное