Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
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с чего всё началось

С пива сдувают цену

СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.
Коммерсантъвчера в 17:06

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Предприниматели назвали оптимальную минимальную цену на пиво

РЕН ТВ04:31

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Интерфакс00:35

«Опора России» назвала оптимальную минимальную цену на пиво

ТАСС03:36

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

РИА Новости03:52

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Телеканал 360°вчера в 20:14

Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

ПРАЙМвчера в 19:20

С пива сдувают цену

Коммерсантъвчера в 17:06
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К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

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Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

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Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса

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Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм высказала своё отношение к скандалу с биатлонистом Александром Логиновым на чемпионате мира в Антерсельве.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
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Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
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РИА Новости 03:54
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Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
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Невиноватая я: SK Hynix дистанцируется от утечки про AMD Navi и HBM2e

«Долгожительство» Radeon VII во всех презентационных материалах AMD кажется искусственным, поэтому глава компании Лиза Су (Lisa Su) не скрывает, что флагманское графическое решение нового поколения будет представлено в текущем году.
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Общество

Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне

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РИА Новости 04:16
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Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск

"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл и сына Арчи

Напомним, что 9 марта в День Содружества наций в Вестминстерском аббатстве состоится важный официальный выход принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи.
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ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

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Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом

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РИА Новости 03:26
Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
РБК 05:30
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