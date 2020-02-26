Экономика
RT на русскомВ Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
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с чего всё началось
СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.Коммерсантъвчера в 17:06
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Гаджеты
Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
Общество
В Петербурге не согласовали марш памяти Немцова
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Биатлон
А. Селифонов: «чемпионат Европы должен стать „звездным часом“ для Глазыриной»
Российский специалист Александр Селифонов ожидает медалей от российской команды на чемпионате Европы.
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Домашние коты часто становятся носителями коронавируса. Такое заявление в среду сделал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Биатлон
Немка Вильхельм ждёт извинений от Логинова
Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм высказала своё отношение к скандалу с биатлонистом Александром Логиновым на чемпионате мира в Антерсельве.
Политика
Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
WSJ признала, что статья о Китае была ошибочной, но не извинилась
Издание Wall Street Journal признала, что оскорбительная статья о Китае была ошибочной, однако по-прежнему не принесло официальных извинений, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Технологии
МегаФон первым запустил 5G-роуминг
МегаФон первым среди отечественных операторов запустил 5G-роуминг.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Гаджеты
Невиноватая я: SK Hynix дистанцируется от утечки про AMD Navi и HBM2e
«Долгожительство» Radeon VII во всех презентационных материалах AMD кажется искусственным, поэтому глава компании Лиза Су (Lisa Su) не скрывает, что флагманское графическое решение нового поколения будет представлено в текущем году.
Общество
Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне
На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего Джаника Файзиева
Востребованная российская актриса Светлана Иванова оформила официальный брак с известным режиссером Джаником Файзиевым.
Политика
Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск
"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл и сына Арчи
Напомним, что 9 марта в День Содружества наций в Вестминстерском аббатстве состоится важный официальный выход принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи.
Армия и оружие
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает в среду Минобороны.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Шоу-бизнес
Появились кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Музыка
Новый психоделический клип Лободы удивил зрителей
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала клип на песню «Новый Рим».
Футбол
В РФС сообщили, что VAR будет работать на всех играх второго круга РПЛ
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех матчах второго круга Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.