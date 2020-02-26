СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.

с чего всё началось

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.

Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Общество В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Шоу-бизнес Эксперт по языку тела рассказала об отношениях Меган Маркл и королевы «Хотя Королева прекрасно умеет держать себя в руках и прятать свои истинные чувства на публике, а Меган всегда была вежливой и тактичной, за исключением момента во время интервью Тому Брэдбери, когда носимая ею маска уверенности и счастья спала, и на минуту выглянули тоска и несчастье, в отношении двух женщин можно проследить изменения», – добавила она.

Экономика ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.

Общество Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы Журналистка Залина Маршенкулова обратилась с заявлением в полицию из-за угроз убийством в интернете после того, как она заступилась в соцсетях за девушек, снявшихся в клипе солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщила ее адвокат Светлана Байтурина.