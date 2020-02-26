Экономика

Газета.RuГазета.RuСоюз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
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