Экономика
Газета.RuСоюз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Читать в источнике
Оценить171
с чего всё началось
СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.Коммерсантъвчера в 17:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Общество
В Норвегии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Норвегии, заболевший вернулся в страну из Китая.
Экономика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Экономика
Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на коронавирус
Фондовый рынок США начал торги 25 февраля в «зеленой зоне», несмотря на вспышки коронавируса за пределами Китая.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Шоу-бизнес
Эксперт по языку тела рассказала об отношениях Меган Маркл и королевы
«Хотя Королева прекрасно умеет держать себя в руках и прятать свои истинные чувства на публике, а Меган всегда была вежливой и тактичной, за исключением момента во время интервью Тому Брэдбери, когда носимая ею маска уверенности и счастья спала, и на минуту выглянули тоска и несчастье, в отношении двух женщин можно проследить изменения», – добавила она.
Футбол
Игроки «Лудогорца» прибыли в Милан в масках и перчатках
Здоровье
Специалисты ВГНКИ разъяснили правила проведения государственной экспертизы кормовых добавок
Кроме того, специалисты ВГНКИ, проводящие экспертизу кормов и кормовых добавок, рекомендуют обратить особое внимание на перевод текста.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем
Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
Общество
Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы
Журналистка Залина Маршенкулова обратилась с заявлением в полицию из-за угроз убийством в интернете после того, как она заступилась в соцсетях за девушек, снявшихся в клипе солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщила ее адвокат Светлана Байтурина.
Технологии
Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:0 (2-й тайм)
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Хоккей