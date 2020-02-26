Экономика
Газета.RuСоюз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
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с чего всё началось
СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.Коммерсантъвчера в 17:06
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В приоритете будут Galaxy S20 и Note 20, однако телефоны Galaxy S10 и Note 10 также должны получить обновление до конца 2020 года.
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В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".
Происшествия
Двоих подростков унесло в море в Сочи
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Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Происшествия
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Самолет вылетел в Пермь из Шереметьево, однако через час развернулся над Владимирской областью и запросил экстренную посадку из-за вибрации, возникшей в одном из двигателей.
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Спорт
МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
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Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года
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IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
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Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе
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Общество
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Политика
«Крым был бы наш»: на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.