Экономика
Газета.RuСоюз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
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с чего всё началось
СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.Коммерсантъвчера в 17:06
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