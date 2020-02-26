Экономика
Моя Москва.онлайнПивовары попросили установить минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров попросил у Минфина установить минимальную цену на пиво. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советующее письмо. В организации подчеркнули, что сейчас на рынке очень много «акционной» продукции по низким ценам.
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с чего всё началось
СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.Коммерсантъвчера в 17:06
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Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в хранении оружия
Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, предъявлено новое обвинение.
Авто
Представлен новый Mercedes-AMG GLA 45
Немецкий автогигант Mercedes-AMG официально презентовал усовершенствованную версию кроссовера GLA 45.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Происшествия
Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков
Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Общество
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Армия и оружие
США признали частичную утрату военного превосходства над Россией
В Пентагоне признают, что в ряде аспектов отстали от России.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Происшествия
Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Политика
Глава крымской автономии отверг праздник оккупации Зеленского
Напомним, 26 февраля Зеленский подписал указ об установлении в этот день знаменательной даты, которая знаменует сопротивление оккупации Крыма и Севастополя.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Культура
Елена Беркова прокомментировала ситуацию вокруг клипа Линдеманна
Порноактриса Елена Беркова в стриме RT прокомментировала ситуацию вокруг откровенного клипа немецкого музыканта Тилля Линдеманна, в котором сыграли в том числе россиянки.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Общество
В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.