СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.

с чего всё началось

Союз российских пивоваров попросил у Минфина установить минимальную цену на пиво. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советующее письмо. В организации подчеркнули, что сейчас на рынке очень много «акционной» продукции по низким ценам.

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