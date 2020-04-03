Коронавирус
REGNUMСоюз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя
Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 20:37, Ашберн
Происшествия
Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД
Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%
Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Происшествия
Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.
Хоккей
Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»
Российский нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Экономика
Fitch прогнозирует падение мировой экономики на 1,9% в 2020 году
Вашингтон, 2 апреля 2020, 16:40 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Здоровье
Плюс два: Ещё некоторые приморцы заболели коронавирусом
Утром 3 апреля ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Общество
В Чечне из-за коронавируса запретили выходить ночью на улицу
Чечня стала первым регионом РФ, где из-за угрозы распространения коронавируса запрещается движение транспорта и пешеходов с 20.00 до 8.00, ограничения вступают в силу в пятницу.
Экономика
Норвежский фонд благосостояния потерял в I квартале 114 миллиардов
Крупнейший в мире фонд — Норвежский государственный фонд благосостояния — объемом $930 миллиардов потерял 1,17 триллиона норвежских крон ($114 миллиардов) в I квартале из-за падения фондовых рынков на фоне вспышки коронавируса, передает Reuters.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Общество
В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Коронавирус перестанет распространяться прежними темпами после того, как завершится возвращение туристов из-за рубежа и Россия полностью закроет границы.
Происшествия
Стала известна причина задержания главы профсоюза «Альянс врачей»
Выяснилась причина задержания главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой в Новгородской области.
Общество
Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Политика
Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми
Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Игры
Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным
С 3 по 6 апреля пользователи смогут безвозмездно сыграть в сетевом режиме шутера.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Общество
Власти США одобрили новые тесты на иммунитет от коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование первой в США системы тестирования для выявления антител в крови тех, кто выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции.
Общество
Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей
Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Здоровье
Два новых теста на коронавирус появились в России
27 марта Росздравнадзор зарегистрировал две новые компании, которые смогут производить тесты на коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.