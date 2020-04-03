Коронавирус

REGNUMREGNUMСоюз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ.
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Пивовары попросили правительство РФ не ограничивать продажу алкоголя во время коронавируса

Online47.ru17:05

Союз российских пивоваров выступает против ограничения продажи алкоголя

ИА Красная Весна18:28

Пивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

Ридус17:16

Российские пивовары выступили против ограничений во время пандемии

REGNUM20:18

Пивовары просят защиты от властей регионов

Коммерсантъ17:01

Эксперты рассказали об опасности ввода ограничений на продажу алкоголя

News.ru16:55

Пивовары России просят правительство не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

ТАСС17:05
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Происшествия

Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
РБК 15:06
Политика

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 19:00
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Общество

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Интерфакс 09:30
Происшествия

Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.
РИА Новости 15:29
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.
РБК 05:16
Хоккей

Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Чикаго»

Российский нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 13:50
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия 17:09
Экономика

Fitch прогнозирует падение мировой экономики на 1,9% в 2020 году

Вашингтон, 2 апреля 2020, 16:40 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 1,9% в связи с пандемией коронавируса.
REGNUM 09:40
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Здоровье

Плюс два: Ещё некоторые приморцы заболели коронавирусом

Утром 3 апреля ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Владивосток-Новости 20:20
Общество

В Чечне из-за коронавируса запретили выходить ночью на улицу

Чечня стала первым регионом РФ, где из-за угрозы распространения коронавируса запрещается движение транспорта и пешеходов с 20.00 до 8.00, ограничения вступают в силу в пятницу.
РИА Новости 19:48
Экономика

Норвежский фонд благосостояния потерял в I квартале 114 миллиардов

Крупнейший в мире фонд — Норвежский государственный фонд благосостояния — объемом $930 миллиардов потерял 1,17 триллиона норвежских крон ($114 миллиардов) в I квартале из-за падения фондовых рынков на фоне вспышки коронавируса, передает Reuters.
Вести.Ru 09:12
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru 09:56
Общество

В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса

ToDay News Ufa 09:22
Общество

Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы

Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
АСТВ 19:45
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 23:42
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Коронавирус перестанет распространяться прежними темпами после того, как завершится возвращение туристов из-за рубежа и Россия полностью закроет границы.
Российская газета 17:36
Происшествия

Стала известна причина задержания главы профсоюза «Альянс врачей»

Выяснилась причина задержания главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой в Новгородской области.
РЕН ТВ 11:45
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар 14:03
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 06:13
Политика

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Коммерсантъ 11:54
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 08:08
Игры

Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным

С 3 по 6 апреля пользователи смогут безвозмездно сыграть в сетевом режиме шутера.
CyberSport.ru 16:16
Здоровье

Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Lenta.ru 18:02
Общество

Власти США одобрили новые тесты на иммунитет от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование первой в США системы тестирования для выявления антител в крови тех, кто выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции.
ТАСС 18:18
Общество

Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей

Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Газета.Ru 15:28
Здоровье

Два новых теста на коронавирус появились в России

27 марта Росздравнадзор зарегистрировал две новые компании, которые смогут производить тесты на коронавирусную инфекцию.
Daily 31 марта в 02:39
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости 08:53
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