Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ.

Происшествия Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации Журналист Иван Голунов сообщил, что прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, задержавшими его летом 2019 года по обвинению в хранении наркотиков.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении.

Экономика Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.

Здоровье Плюс два: Ещё некоторые приморцы заболели коронавирусом Утром 3 апреля ещё два случая заражения коронавирусом подтвердили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Общество В Чечне из-за коронавируса запретили выходить ночью на улицу Чечня стала первым регионом РФ, где из-за угрозы распространения коронавируса запрещается движение транспорта и пешеходов с 20.00 до 8.00, ограничения вступают в силу в пятницу.

Экономика Норвежский фонд благосостояния потерял в I квартале 114 миллиардов Крупнейший в мире фонд — Норвежский государственный фонд благосостояния — объемом $930 миллиардов потерял 1,17 триллиона норвежских крон ($114 миллиардов) в I квартале из-за падения фондовых рынков на фоне вспышки коронавируса, передает Reuters.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Экономика Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Общество Власти США одобрили новые тесты на иммунитет от коронавируса Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование первой в США системы тестирования для выявления антител в крови тех, кто выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции.