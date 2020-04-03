Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ.

Шоу-бизнес Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда» Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.

Общество Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Общество Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Финансы Российский рубль укрепился на фоне дорожающей нефти Москва, 2 апреля 2020, 19:22 — REGNUM Курс российского рубля пошел вверх после того, как мировые цены на нефть развернулись к росту.

Общество Лукашенко рассказал, как масло поможет в борьбе с коронавирусом Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что мог бы ввести чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса на территории республики, но не хочет «в эти игры играть».

Политика Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.

Политика В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика Трамп сдал повторный тест на коронавирус 14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.