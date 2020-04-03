Коронавирус

REGNUMREGNUMСоюз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ.
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Союз российских пивоваров выступает против ограничения продажи алкоголя

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Пивовары России просят правительство не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

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Пивовары просят защиты от властей регионов

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Пивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

Ридус17:16

Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

REGNUM09:54
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку

Игорь Орлов сегодня сделал заявление о том, что он подал в отставку с поста губернатора.
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Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
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Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

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Найден способ продлить срок использования медицинских масок

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Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 17:27
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
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Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
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Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Известия 12:56
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Финансы

Российский рубль укрепился на фоне дорожающей нефти

Москва, 2 апреля 2020, 19:22 — REGNUM Курс российского рубля пошел вверх после того, как мировые цены на нефть развернулись к росту.
REGNUM 12:22
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Общество

Лукашенко рассказал, как масло поможет в борьбе с коронавирусом

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что мог бы ввести чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса на территории республики, но не хочет «в эти игры играть».
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Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.
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Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина

Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.
Известия 17:30
Политика

В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
RT на русском 12:05
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ 30 марта в 21:20
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

Трамп сдал повторный тест на коронавирус

14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником.
Известия 18:20
Общество

Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине

Российская газета вчера в 11:55
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
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Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
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Наука

О наследуемых признаках, связанных с раком груди, рассказали ученые

Научные специалисты из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) определили наследуемые признаки, связанные с раком груди.
Ugpressa.ru 16:45
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.
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Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут презентовать 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
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Авто

УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

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Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru 16:55
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