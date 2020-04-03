Коронавирус
REGNUMСоюз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя
Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ.
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Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку
Игорь Орлов сегодня сделал заявление о том, что он подал в отставку с поста губернатора.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок
Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
Финансы
Российский рубль укрепился на фоне дорожающей нефти
Москва, 2 апреля 2020, 19:22 — REGNUM Курс российского рубля пошел вверх после того, как мировые цены на нефть развернулись к росту.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Общество
Лукашенко рассказал, как масло поможет в борьбе с коронавирусом
Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что мог бы ввести чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса на территории республики, но не хочет «в эти игры играть».
Политика
Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина
Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.
Политика
В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии
Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Трамп сдал повторный тест на коронавирус
14 марта Трамп сдал первый тест на коронавирус по рекомендации Конли после того, как выяснилось, что глава государства контактировал с зараженным бразильским чиновником.
Общество
Джоан Роулинг запустила сайт про Гарри Поттера для детей на карантине
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Наука
О наследуемых признаках, связанных с раком груди, рассказали ученые
Научные специалисты из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) определили наследуемые признаки, связанные с раком груди.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно
Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут презентовать 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Авто
УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
Политика
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.