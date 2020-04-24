Экономика
Adindex.ruСоюз правообладателей требует с DNS рекордную сумму
Арбитражный суд Приморского края 28 и 29 апреля рассмотрит иски Российского союза правообладателей (РСП) к сети электроники DNS. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку дел суда. Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб.
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Союз правообладателей требует с продавца электроники рекордную сумму Совокупный объем претензий, предъявленных Российским союзом правообладателей (РСП; совет возглавляет Никита Михалков), к структурам крупнейшей в России сети электроники DNS, достиг рекордных 242 млн руб.Коммерсантъ23 апреля в 14:43
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«Российский Союз Правообладателей» предъявил рекордные иски структурам DNS
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Претензии Российского союза правообладателей к DNS выросли до 242 млн рублей
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