Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
Союз правообладателей требует с продавца электроники рекордную сумму Совокупный объем претензий, предъявленных Российским союзом правообладателей (РСП; совет возглавляет Никита Михалков), к структурам крупнейшей в России сети электроники DNS, достиг рекордных 242 млн руб.