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Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Моллы.Ru
  • Моллы.Ru
  • Банки Сегодня
  • PrimaMedia.ru
  • Sostav.ru
  • КП - Владивосток
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Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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DNS поставили старую пластинку

Союз правообладателей требует с продавца электроники рекордную сумму Совокупный объем претензий, предъявленных Российским союзом правообладателей (РСП; совет возглавляет Никита Михалков), к структурам крупнейшей в России сети электроники DNS, достиг рекордных 242 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 14:43
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Российский союз правообладателей предъявил новые иски к сети электроники DNS

АБН 10:03
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Претензии Российского союза правообладателей к DNS выросли до 242 млн рублей

Ведомости вчера в 21:42
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Претензии правообладателей к крупнейшей в РФ сети электроники выросли до 242 млн руб

Интерфакс 02:53
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