Космос
Взгляд.ру«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками британской компании OneWeb на борту стартовал с 31-й площадки космодрома Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Отрыв ракеты «Союз-2.1б» от стартового стола площадки номер 31 космодрома Байконур произошел в 00.42 мск.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
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Вера Брежнева отметила день рождения в горах
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