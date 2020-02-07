Космос

Взгляд.руВзгляд.ру«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками британской компании OneWeb на борту стартовал с 31-й площадки космодрома Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Отрыв ракеты «Союз-2.1б» от стартового стола площадки номер 31 космодрома Байконур произошел в 00.42 мск.
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