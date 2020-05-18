Экономика
ИзвестияСоюз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли
Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет. Такое мнение высказал в понедельник, 18 мая, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
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Российские туроператоры из-за пандемии коронавируса не оказали услуги на 200 млрд рублей
Фонтанка.Рувчера в 09:20
Туроператоры РФ оценили объем не оказанных из-за пандемии услуг в 200 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 09:16
Глава союза туриндустрии: разговоры про вторую волну коронавируса — это «пугалки»
Znak.comвчера в 06:05
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Общество
В Сочи отдыхающих обяжут соблюдать дистанцию на пляжах
Директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что в этом году на пляжах отдыхающим будут сообщать о необходимости соблюдать дистанцию.
Кубань 24 вчера в 10:50
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Здоровье
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу
Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
ГЛАС.RU 03:08
Общество
Отказ Швеции от карантина не спас экономику
В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times.
Газета.Ru вчера в 16:08
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
Спорт
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Армия и оружие
ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения
В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU вчера в 08:19
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 109 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 109 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:19
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом
За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Здоровье
Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом
В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 01:33
Баскетбол
Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч
За рекордные $560 тысяч на аукционе в Нью-Йорке была продана пара крассовок баскетболиста Майкла Джордана.
РЕН ТВ 17 мая в 17:14
Кино
Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой «Дюне»
Piter.tv вчера в 10:07
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
ФСБ проверит приложения социального мониторинга
ФСБ проверит все подобные приложения, в том числе и систему «Электронный пропуск» в сжатые сроки. На это у ведомства уйдет неделя.
Телеканал 360° 03:24
Религия
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий, Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены от управления епархиями.
Вести.Ru вчера в 14:09
Политика
Apple ответила на критику генпрокурора США
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Здоровье
Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве
Комсомольская правда 03:21
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Фигурное катание
Загитова показала, что ей подарили на день рождения
В инстаграме фигуристка выложила фотографию многочисленных цветов и шаров, которые она получила в качестве подарков на свой 18-й день рождения.
Udm-Info вчера в 10:26