Экономика

ИзвестияИзвестияСоюз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли

Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет. Такое мнение высказал в понедельник, 18 мая, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
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Обозначены сроки восстановления туризма в России после пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:30

Российские туроператоры из-за пандемии коронавируса не оказали услуги на 200 млрд рублей

Фонтанка.Рувчера в 09:20

Президент РСТ отвел два года на полное восстановление туристической отрасли

Интерфаксвчера в 06:25

Союз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли

Известиявчера в 07:51

В РСТ сообщили, что туроператоры из-за пандемии не оказали услуги на 200 млрд рублей

ТАССвчера в 08:27

Туроператоры РФ оценили объем не оказанных из-за пандемии услуг в 200 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 09:16

Глава союза туриндустрии: разговоры про вторую волну коронавируса — это «пугалки»

Znak.comвчера в 06:05
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
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Общество

В Сочи отдыхающих обяжут соблюдать дистанцию на пляжах

Директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что в этом году на пляжах отдыхающим будут сообщать о необходимости соблюдать дистанцию.
Кубань 24 вчера в 10:50
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Экономика

ВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
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Здоровье

В Алтайском крае число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Сегодня, во вторник, 19 мая в оперштабе сообщили, что количество выявленных случаев заражения вирусом COVID-19 на Алтае превысило 1 тысячу граждан, тогда как выздоровело за все время с начала вспышки более половины всех заболевших.
ГЛАС.RU 03:08
Общество

Отказ Швеции от карантина не спас экономику

В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times.
Газета.Ru вчера в 16:08
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
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Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
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Спорт

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
Армия и оружие

ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения

В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU вчера в 08:19
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Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 109 человек

За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 109 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:19
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Общество

В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Эхо Москвы вчера в 21:24
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Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Здоровье

Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса

Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились коронавирусом

В Московском городском суде подтверждены несколько случаев COVID-19. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 01:33
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Баскетбол

Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч

За рекордные $560 тысяч на аукционе в Нью-Йорке была продана пара крассовок баскетболиста Майкла Джордана.
РЕН ТВ 17 мая в 17:14
Кино

Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой «Дюне»

Piter.tv вчера в 10:07
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:11
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Общество

ФСБ проверит приложения социального мониторинга

ФСБ проверит все подобные приложения, в том числе и систему «Электронный пропуск» в сжатые сроки. На это у ведомства уйдет неделя.
Телеканал 360° 03:24
2
Религия

Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями

Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий, Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены от управления епархиями.
Вести.Ru вчера в 14:09
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Политика

Apple ответила на критику генпрокурора США

Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
13
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
86
Здоровье

Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве

Комсомольская правда 03:21
11
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Фигурное катание

Загитова показала, что ей подарили на день рождения

В инстаграме фигуристка выложила фотографию многочисленных цветов и шаров, которые она получила в качестве подарков на свой 18-й день рождения.
Udm-Info вчера в 10:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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