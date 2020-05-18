Экономика
ИзвестияСоюз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли
Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет. Такое мнение высказал в понедельник, 18 мая, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
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Туроператоры РФ оценили объем не оказанных из-за пандемии услуг в 200 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 09:16
Российские туроператоры из-за пандемии коронавируса не оказали услуги на 200 млрд рублей
Фонтанка.Рувчера в 09:20
Глава союза туриндустрии: разговоры про вторую волну коронавируса — это «пугалки»
Znak.comвчера в 06:05
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Общество
Тысячи жителей Москвы с коронавирусом попытались оформить пропуск
Каждый день несколько тысяч жителей Москвы, которые заражены коронавирусом или имеют признаки ОРВИ, пытаются оформить себе электронный пропуск на передвижение, заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщается на портале мэра Москвы.
Московский Комсомолец 03:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался урожаем в теплице Пугачевой
Максим Галкин сообщил, что Алла Борисовна придумала, как во время самоизоляции постоянно иметь доступ к свежим овощам.
Городовой 03:46
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости 04:59
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Экономика
Инвесторы в «зеленую энергетику» в России предупредили о форс-мажорах
Несколько крупных инвесторов, занимающиеся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам.
РБК 04:35
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Приятель Аллегровой опубликовал ее фото без парика
Редкая фотография, на которой известная певица Ирина Аллегрова запечатлена без привычных парика и макияжа, появилась в Сети.
ФАН 17 мая в 06:45
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала нового возлюбленного
Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform вчера в 13:05
Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
Оценено влияние майских выходных на заболеваемость коронавирусом
Инфекционисты решили проанализировать, как длинные майские праздники повлияли на заболеваемость коронавирусом.
Live24 04:24
Общество
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 04:50
Общество
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
Здоровье
За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердили у 81 человека
Количество случаев заражения коронавирусом в Челябинской области по состоянию на 19 мая выросло до 1885.
Радио Business FM Челябинск 02:24
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Самойлова зажигательно станцевала с мамой
Модель выложила в соцсеть забавное видео В этом году Оксана Самойлова объявила о намерении развестись с Джиганом после почти восьми лет брака.
WomanHit.ru вчера в 08:32
Здоровье
Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве
Комсомольская правда 03:21
Политика
Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах
Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.
Российская газета 04:27
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша
Российская актриса и певица Настасья Самбурская подала иск в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
iReactor вчера в 06:32
Наука
Врачи нашли иммунитет к COVID-19 у тех, кто не болел коронавирусом
Пока же исследователи планируют подробнее изучать Т-клетки у переболевших другими коронавирусами до того, как они заразятся COVID-19, и после перенесенной болезни.
iReactor 17 мая в 13:59