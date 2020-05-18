Экономика

ИзвестияИзвестияСоюз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли

Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет. Такое мнение высказал в понедельник, 18 мая, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
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Обозначены сроки восстановления туризма в России после пандемии коронавируса

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Глава союза туриндустрии: разговоры про вторую волну коронавируса — это «пугалки»

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