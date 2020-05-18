Экономика
ИзвестияСоюз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли
Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет. Такое мнение высказал в понедельник, 18 мая, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Музыка
Клип Little Big вошел в пятерку самых просматриваемых видео в мире
«Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на 5 месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:29
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Происшествия
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 13:00
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона на юго-востоке Москвы
Неизвестный мужчина перепугал жителей столичного района Текстильщики, открыв стрельбу из автомата с балкона квартиры.
Вести.Ru 12:38
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Политика
Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.
Известия 12:54
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Игры
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий
CyberSport.ru 10:26
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Финансы
Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты
Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Здоровье
В Пензенской области доначислили выплаты медработникам
В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.
PenzaNews 09:20
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Общество
ВРНС инициирует полномасштабное расследование причин пандемии
Всемирный Русский Народный Собор (международная организация под эгидой Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом) требует расследовать причины пандемии и провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учётом Стратегии национальной безопасности РФ.
Завтра.ру 09:44
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Здоровье
Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Здоровье
В Архангельской области covid подтвержден у 792 человек
За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлены 72 новых случая COVID -19.
Двина Сегодня 11:00