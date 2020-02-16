с чего всё началось

Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

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Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Интернет Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.

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Происшествия Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.

Шоу-бизнес Бузова прыгнула в толпу со сцены Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.