Общество

РИА НовостиРИА НовостиМитрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Читать в источнике
Комментировать8,8K
Оксана Пушкина
Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяРИА Новости вчера в 08:08
с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Радио Sputnikвчера в 11:08

Подробнее о событии

Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей объяснился

Lenta.ru06:58

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских жёнах

RT на русском04:31

РПЦ извинилась за слова Смирнова о «бесплатных проститутках»

Телеканал 360°06:15

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

РБК07:07

В РПЦ извинились за слова священника Смирнова о гражданских жёнах

Говорит Москва05:43

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости04:01

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфаксвчера в 00:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Технологии

NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077

CyberSport.ru 13:39
Здоровье

Более 40 тысяч человек прошли онкоскрининг в поликлиниках Москвы

Более 40 тысяч человек за два уик-энда прошли онкоскрининг в поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 10:32
Кино

Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»

Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
RuNews24.ru 04:54
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости 07:45
Происшествия

Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Газета.Ru 14:19
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Армия и оружие

Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сегодня прошло очередное совместное патрулирование военных Турции и России, пишет «МК».
Ореанда-Новости 14:27
Интернет

Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру

Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.
Forbes 14:30
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru вчера в 00:55
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Происшествия

Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину

Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами

Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Bimru.ru вчера в 08:52
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Политика

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 10:53
Наука

От рака груди защитит зеленый чай

Специалисты пояснили, что женщины, предпочитающие ежедневно употреблять зеленый чай, реже сталкиваются с онкологией молочной железы.
Live24 15 февраля в 03:09
Кино

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Культуромания 05:27
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения обратился к Microsoft для открытия исходных файлов операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, это было сделано оригинальным способом.
ToDay News Ufa 13:32
Экономика

Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции

Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год.
ТАСС 12:22
Футбол

«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" потерпел поражение от португальской "Браги" в финале чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов.
Интерфакс-Спорт вчера в 10:32
Происшествия

Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»

Шторм "Деннис" вынес к берегам Ирландии "корабль-призрак" без единого члена экипажа на борту.
Вести.Ru 08:32
Происшествия

Начальника отделения полиции в Ленобласти заподозрили во взятках

Напомним, в середине февраля в Петербурге задержали экс-начальника отдела строительства Невского района города.
Форпост Северо-Запад 13:26
Общество

Замглавы ГУ МВД по Москве Плахих подал в отставку

ТАСС 08:39
Теннис

Экс-первая ракетка мира проиграла 1-й матч после возобновления карьеры

РИА Новости 12:32
Общество

ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков

Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
ФАН 14 февраля в 11:03
Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Известия 12:59
Космос

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
РБК 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное