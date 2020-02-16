с чего всё началось

Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Общество Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома Команда, которая пришла в "Газпром" с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга, полностью отошла от оперативного руководства концерном.

Происшествия Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.

Политика Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии «Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Экономика Росстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа Промышленный рост в России замедлился в 2019 году Кроме того, Росстат представил первые оценки на основе нового базисного года — за январь 2020-го.