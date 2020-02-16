Общество
РИА НовостиСоюз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяРИА Новости вчера в 08:08
с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.Радио Sputnikвчера в 11:08
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