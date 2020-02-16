В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.

с чего всё началось

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

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Происшествия В Приморье автобус сбил амурского тигра Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.

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Политика Губернатор Ситников пошутил про коррупцию По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.

Здоровье Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.

Биатлон Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.

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Шоу-бизнес Кети Топурия показала округлившийся живот Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».