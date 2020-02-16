Общество
РИА НовостиСоюз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Читать в источнике
Оценить3,6K
с чего всё началось
В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.Интерфакс00:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Футбол
«Сочи» пока не достиг договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина
Футбольный клуб «Сочи» пока не договорился об аренде форварда Александра Кокорина с «Зенитом».
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Космос
Три столкновения с зародышами планет мог пережить Марс за всё время
Марс за все время своего существования мог пережить три столкновения с "зародышами" планет.
Здоровье
Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Монпелье»
"Монако" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала округлившийся живот
Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Футбол
Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
Политика
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Политика
Германия призвала сражаться за «блистательную идею Запада»
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала сражаться за «блистательную» идею западного сообщества.
Общество
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Происшествия
Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве
Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).