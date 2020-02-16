Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоюз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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с чего всё началось

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак.
Интерфакс00:11

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В РПЦ оценили слова протоиерея о «проститутках» в гражданском браке

Газета.Ru06:23

В Совфеде заступились за гражданский брак после заявления Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках»

Говорит Москва05:17

Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками» в РПЦ

Телеканал 360°00:47

В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с «бесплатными проститутками»

РИА Новости06:22

В РПЦ прокомментировали слова протоиерея о женщинах в гражданском браке

РБК04:55

Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

Lenta.ru06:22

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфакс00:11
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Церковь гражданских жен приравняла к проституткам

Вести.UZ02:54
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