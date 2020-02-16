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РИА НовостиСоюз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях... Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяРИА Новости вчера в 08:08
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В Совфеде заступились за гражданский брак после заявления Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках»
Говорит Москвавчера в 05:17
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