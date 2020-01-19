Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.

с чего всё началось

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов". По словам пресс-секретаря главы региона Олега Сидорова, Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

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