Политика
ТАССВ пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов". По словам пресс-секретаря главы региона Олега Сидорова, Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.
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с чего всё началось
Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.Правда ПФОвчера в 04:49
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Происшествия
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Общество
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Энергетика
В Ливии закрыли крупнейшее месторождение нефти
В Ливии закрыто крупнейшее месторождение нефти Эш-Шарара, об этом 19 января сообщает портал Al Wasat.
Происшествия
В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте
Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Технологии
«Додо Пицца» теперь будет с шавермой
Общество
«Ъ» опубликовала доходы Мишустина и его супруги за пять лет
Газета "Коммерсант" опубликовала со ссылкой на ФНС задекларированные доходы премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
Политика
«Черные ящики» украинского лайнера пока находятся в Иране
Управление по безопасности на транспорте Канады сообщило, что по их информации самописцы сбитого ракетой украинского пассажирского "Боинга" по-прежнему находятся в Иране.
Политика
Участники конференции по Ливии согласовали текст итогового документа
Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии окончательно согласовали текст документа, который планируется принять по итогам мероприятия.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Сыктывкарский городской суд арестовал руководителя МВД по Коми Виктора Половникова на 2 месяца.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Политика
Дмитрий Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства
Бывший премьер напомнил, что возглавил правительство, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Происшествия
В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре
Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.