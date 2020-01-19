Политика

ТАССТАССВ пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов". По словам пресс-секретаря главы региона Олега Сидорова, Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.
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с чего всё началось

Игнатьев дал поручение «мочить» за «искаженную» информацию

Глава Чувашии поздравил журналистов с профессиональным праздником Сегодня, 18 января, в Чебоксарах прошло торжественное мероприятие посвященное Дням российской и чувашской печати. Поздравить тружеников информационной отрасли в театр чувашской драмы пришел глава региона Михаил Игнатьев.
Правда ПФОвчера в 04:49

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Высказывания Игнатьева на Дне печати изучит Совет по правам человека при президенте РФ

Правда ПФО10:08

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв «мочить» журналистов

РИА Новости10:01

Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов

Lenta.ru10:26

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

ТАСС12:43

В СПЧ раскритиковали главу Чувашии за призыв «мочить» журналистов

Национальная служба новостей10:01

Пресс-служба главы Чувашии Игнатьева объяснила, что означал его призыв «мочить» некоторых журналистов и блогеров

Эхо Москвы12:32

Глава республики призвал журналистов к объективности и честности

PRO Город Чебоксары00:59
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Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
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Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

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Склад с макулатурой горит в Тюмени

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Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
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В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
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ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
РИА Новости 08:57
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
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В Ливии закрыли крупнейшее месторождение нефти

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Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
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«Додо Пицца» теперь будет с шавермой

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«Ъ» опубликовала доходы Мишустина и его супруги за пять лет

Газета "Коммерсант" опубликовала со ссылкой на ФНС задекларированные доходы премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
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«Черные ящики» украинского лайнера пока находятся в Иране

Управление по безопасности на транспорте Канады сообщило, что по их информации самописцы сбитого ракетой украинского пассажирского "Боинга" по-прежнему находятся в Иране.
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Участники конференции по Ливии согласовали текст итогового документа

Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии окончательно согласовали текст документа, который планируется принять по итогам мероприятия.
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Главу МВД Коми арестовали на два месяца

Сыктывкарский городской суд арестовал руководителя МВД по Коми Виктора Половникова на 2 месяца.
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Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

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Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
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Дмитрий Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства

Бывший премьер напомнил, что возглавил правительство, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.
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Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
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Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
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Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ

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В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре

Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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