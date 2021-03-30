Правительство Российской Федерации опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Викторию Абрамченко.

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С чего всё началось Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП. Известия 17:01