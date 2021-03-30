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Газета.Ru

Правительство РФ исключило рост цен на молоко из-за экосбора

Правительство Российской Федерации опровергло информацию о возможном росте цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Викторию Абрамченко.В источнике
С чего всё началось

Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» сказали, что сейчас финансовая нагрузка за утилизацию упаковки ложится на плечи граждан. Требования по экосбору могут обернуться резким ростом цен на молоко, уверены в Московской ТПП.
Известия17:01
Официальный комментарий
пресс-служба Виктории Абрамченко..
Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Новая концепция подразумевает…Телеканал 360°11:47

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Союзмолоко прокомментировало сообщения о возможном росте цен на молоко из-за экосбора

ТАСС09:24

Правительство опровергло рост цен на молоко

News.ru02:37
Официальный комментарий
пресс-служба аппарата вице-премьера России Виктории Абрамченко
В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки.
Аргументы и Факты02:32

В правительстве прокомментировали возможный рост цен на молоко из-за экосбора

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Правительство опровергло слухи о росте цен на молоко в России

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Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко

РИА Новости01:50

В правительстве РФ опровергли рост цен на важный продукт

URA.Ru01:41

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