"При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей, или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей (в год)", - резюмировал Белов.