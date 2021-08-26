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«Союзмолоко» сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов заявил, что у производителей молока значительно упала доходность из-за резкого роста себестоимости производства.
Московский Комсомолец
В частности, белковые корма подорожали на 60%.
Московский Комсомолец
"При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей, или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей (в год)", - резюмировал Белов.
Финмаркет
В свою очередь переработка молока подорожала на 6-8%.
Московский Комсомолец

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