"При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей, или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей (в год)", - резюмировал Белов.
Российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил заявление врача и телеведущего Александра Мясникова, в котором он окончательно предрек отсутствие коллективного иммунитета.
Указ президента Владимира Путина, разрешающий принимать на государственную или муниципальную службу людей с иностранным гражданством, рассчитан на украинцев, которые не могут приехать в Киев, чтобы отказаться от гражданства.