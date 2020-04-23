Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.
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