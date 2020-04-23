Руководство «Союзмультфильма» намерено вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании, сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева. Права на Чебурашку Японии передало предыдущее руководство «Союзмультфильма» 16 лет назад.

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