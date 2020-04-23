Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Руководство «Союзмультфильма» намерено вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании, сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева. Права на Чебурашку Японии передало предыдущее руководство «Союзмультфильма» 16 лет назад.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки

РБК20:33

«Союзмультфильм» решил отобрать у японцев Чебурашку

Российская газета16:42

«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Интерфакс15:16

«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку

Ведомости16:15

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные японской компании права на образ Чебурашки

ТАСС15:29

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Lenta.ru16:31

«Союзмультфильм» просит решить спор с Японией о правах на Чебурашку на межгосударственном уровне

Газета.Ru13:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:46, Ашберн
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
12
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
226
Технологии

Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга

Платформа для удаленной работы команд Miro, основанная пермяком Андреем Хусидом, в апреле привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси.
Ведомости 14:52
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
55
Здоровье

Нашли кого бояться: 8 вирусов, которые живучее коронавируса

Коронавирус научил весь мир постоянно мыть руки.
НГС.Кемерово 19:00
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,3K
Культура

Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих

Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.
Реальное время 17:23
Здоровье

В 93 семьях в Южно-Сахалинске доходы ниже прожиточного минимума

Как правило, для каждой отдельной семьи разрабатывается индивидуальная программа поддержки: помогают со сбором и оформлением документов для получения статуса малоимущих, трудоустройством, улучшением жилищных условий, определением детей в дошкольные учреждения, решают многие другие проблемы.
Сахалин.Инфо 21:23
Футбол

Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль 15:44
3
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
926
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,9K
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
3
Общество

В Саратовской области разрешили продавать рассаду

В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса.
Saratovnews 13:32
16
Происшествия

В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
140
Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 180

По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 24 апреля, в республике зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:26
118
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
104
Армия и оружие

Трамп приказал ВМС США уничтожать иранские корабли в случае угрозы

ИА Красная Весна вчера в 11:48
554
Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

Проект новой модели имеет обозначение «Валдай Next» и согласно планам его запуск должен состояться в конце лета, но предварительные сроки могут измениться в связи с пандемией коронавируса.
Tvoe-avto.com 21 апреля в 10:05
44
Космос

Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews

Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна 18:50
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
3K
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
274
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
241
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
162
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:30
Здоровье

В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное число жертв COVID-19

Число летальных исходов после последствий коронавируса в Бразилии впервые превысило 400 за сутки.
Московский Комсомолец 19:48
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,5K
Авто

Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.
Вести.Ru 08:04
1
Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
103
Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрировали в Амурской области

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт вчера в 02:56
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чебурашка
Персонаж
Персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья» и её продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юлиана Слащева
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького. С 14 ноября 2018 года входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Медиа-менеджер, эксперт в области коммуникаций, экс-генеральный директор ведущего контентного холдинга России «СТС Медиа». Ранее являлась президентом и генеральным директором крупнейшего российского агентства стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнёры», где отвечала за планирование и реализацию крупных российских и международных проектов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное