Общество
Коммерсантъ«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Руководство «Союзмультфильма» намерено вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании, сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева. Права на Чебурашку Японии передало предыдущее руководство «Союзмультфильма» 16 лет назад.
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Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Технологии
Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга
Платформа для удаленной работы команд Miro, основанная пермяком Андреем Хусидом, в апреле привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси.
Ведомости 14:52
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Здоровье
Нашли кого бояться: 8 вирусов, которые живучее коронавируса
Коронавирус научил весь мир постоянно мыть руки.
НГС.Кемерово 19:00
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Культура
Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.
Реальное время 17:23
Здоровье
В 93 семьях в Южно-Сахалинске доходы ниже прожиточного минимума
Как правило, для каждой отдельной семьи разрабатывается индивидуальная программа поддержки: помогают со сбором и оформлением документов для получения статуса малоимущих, трудоустройством, улучшением жилищных условий, определением детей в дошкольные учреждения, решают многие другие проблемы.
Сахалин.Инфо 21:23
Футбол
Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль 15:44
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Общество
В Саратовской области разрешили продавать рассаду
В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса.
Saratovnews 13:32
Происшествия
В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 180
По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 24 апреля, в республике зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:26
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Армия и оружие
Трамп приказал ВМС США уничтожать иранские корабли в случае угрозы
ИА Красная Весна вчера в 11:48
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
Проект новой модели имеет обозначение «Валдай Next» и согласно планам его запуск должен состояться в конце лета, но предварительные сроки могут измениться в связи с пандемией коронавируса.
Tvoe-avto.com 21 апреля в 10:05
Космос
Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews
Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна 18:50
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:30
Здоровье
В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное число жертв COVID-19
Число летальных исходов после последствий коронавируса в Бразилии впервые превысило 400 за сутки.
Московский Комсомолец 19:48
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Авто
Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type
Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.
Вести.Ru 08:04
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрировали в Амурской области
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт вчера в 02:56