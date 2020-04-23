Общество
Коммерсантъ«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Руководство «Союзмультфильма» намерено вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании, сообщила журналистам председатель правления студии Юлиана Слащева. Права на Чебурашку Японии передало предыдущее руководство «Союзмультфильма» 16 лет назад.
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Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Здоровье
В Приморье 15% заболевших коронавирусом вылечились
В Приморье излечились от коронавируса 32 человека из 220 зараженных.
Евразия Daily 02:27
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Происшествия
Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё
Правительство России подготовило законопроект, расширяющий права полицейских, передаёт Интерфакс со ссылкой на текст документа.
RT на русском 22 апреля в 04:26
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС вчера в 03:57
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Политика
Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Слово и Дело вчера в 11:09
Энергетика
Добыча сланцевого газа в США в ближайшее время обвалится — «Газпром»
Снижение стоимости нефти и сохранение низких цен на газ приведет к снижению объема добычи сланцевого газа в США, сказал зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.
Украина.ру 02:42
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 22 апреля в 08:38
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Происшествия
В центре Москвы задержали трёх волонтёров за несоблюдение дистанции
По информации ТАСС, полиция составляет протоколы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Говорит Москва вчера в 15:25
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru вчера в 09:32
Общество
Коронавирус выявлен у 17% экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт»
Вашингтон, 24 апреля 2020, 09:10 — REGNUM Тестирование всех членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» показало, что коронавирусом нового типа заражено 17% экипажа.
REGNUM 02:10
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Российская газета 02:52
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Общество
В Москве число коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тысяч
Работа по перепрофилированию стационаров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Москве продолжается, всего до конца недели будет развернуто около 22 тысяч коек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:49
Общество
Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд
Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет поддержки экономики страны на $484 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM вчера в 09:39
Недвижимость
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10