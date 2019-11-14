Культура

КоммерсантъКоммерсантъ«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!"

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"Союзмультфильм" выпустит новые серии "Ну, погоди!"

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"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"

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«Союзмультфильм» перезапускает «Ну погоди!»

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Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
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Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
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Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым

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Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа

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Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии

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Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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В Благовещенске студент 4 курса Амурского строительного колледжа и жилищно-коммунального хозяйства Данил Засорин открыл огонь по студентам.
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Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал итогового турнира ATP

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Южно-Сахалинск расчищают от первого снежного циклона

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Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
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Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником.
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Бразилия вышла в финал юношеского ЧМ, где сыграет со сборной Мексики

Сборная Бразилии обыграла Францию и вышла в финал домашнего юношеского чемпионата мира.
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В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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