Культура
Коммерсантъ«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Политика
Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Происшествия
Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
Единоборства
Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234
На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Общество
Алтайская пенсионерка упала на колени перед Дмитрием Медведевым
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Гаджеты
Motorola представила складной Razr
По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Происшествия
«Один прыгнул в окно, другой его послал»: расстрел колледжа в Благовещенске
В Благовещенске студент 4 курса Амурского строительного колледжа и жилищно-коммунального хозяйства Данил Засорин открыл огонь по студентам.
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Общество
Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей
Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Происшествия
Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
Единоборства
Трояновский вернулся на ринг и сходу завоевал пояс чемпиона ЕВР
Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в одном из главных боев вечера бокса в Санкт-Петербурге одержал победу над чехом Йозефом Заградником.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Футбол
Бразилия вышла в финал юношеского ЧМ, где сыграет со сборной Мексики
Сборная Бразилии обыграла Францию и вышла в финал домашнего юношеского чемпионата мира.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.