Культура

ТВ ЦентрТВ ЦентрСоюзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет. Ожидается, что будут сняты 26 серий, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
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Юлиана Слащева
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм»,председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького. С 14 ноября 2018 года входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Медиа-менеджер, эксперт в области коммуникаций, экс-генеральный директор ведущего контентного холдинга России «СТС Медиа». Ранее являлась президентом и генеральным директором крупнейшего российского агентства стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнеры», где отвечала за планирование и реализацию крупных российских и международных проектов.
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