Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет. Ожидается, что будут сняты 26 серий, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Политика Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.

Происшествия Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом Во Владивостоке произошло столкновение микрогрузовика и электропоезда, следовавшего по маршруту «Владивосток - Кневичи», сообщает 15 ноября Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

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Авто В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.