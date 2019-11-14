Культура

ТВ ЦентрТВ ЦентрСоюзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет. Ожидается, что будут сняты 26 серий, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
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"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила журналистам в четверг председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
ТАССвчера в 13:37

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"Союзмультфильм" объявил о запуске нового цикла "Ну, погоди!"

РИА Новостивчера в 13:24

«Союзмультфильм» объявил о создании новых серий культового «Ну, погоди!»

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Летом 2020 года выйдут новые серии мультфильма «Ну, погоди!»

Петербургский дневниквчера в 14:48

Киностудия Союзмультфильм снимет 26 новых серий «Ну, погоди»

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Интерфаксвчера в 13:21

«Союзмультфильм» перезапускает «Ну погоди!». Серии выйдут в 2020 году

Фонтанка.Рувчера в 13:08

"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!"

ТАССвчера в 13:37
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Общество

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Газета.Ru вчера в 15:08
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Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
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Pravda.Ru 13 ноября в 08:33
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

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Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
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Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
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Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Ведомости 13 ноября в 08:09
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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

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Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики курения

Роспотребнадзор к международному дню отказа от курения напомнил о вреде табачной продукции, а также рассказал о мерах профилактики, среди которых повышение цен на сигареты, сообщается на сайте надзорного ведомства.
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Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
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Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
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В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
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Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

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Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
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Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения

Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
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"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
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Петров подтвердил «Ведомостям», что автодилер выставлен на продажу.
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Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
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Юлиана Слащева
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм»,председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького. С 14 ноября 2018 года входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Медиа-менеджер, эксперт в области коммуникаций, экс-генеральный директор ведущего контентного холдинга России «СТС Медиа». Ранее являлась президентом и генеральным директором крупнейшего российского агентства стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнеры», где отвечала за планирование и реализацию крупных российских и международных проектов.
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