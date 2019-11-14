Культура
ТВ ЦентрСоюзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет. Ожидается, что будут сняты 26 серий, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
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с чего всё началось
Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила журналистам в четверг председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).ТАССвчера в 13:37
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«Союзмультфильм» объявил о создании новых серий культового «Ну, погоди!»
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:59
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