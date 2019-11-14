Культура

КоммерсантъКоммерсантъ«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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Юлиана Слащева
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм»,председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, генеральный директор киностудии имени М. Горького. С 14 ноября 2018 года входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Медиа-менеджер, эксперт в области коммуникаций, экс-генеральный директор ведущего контентного холдинга России «СТС Медиа». Ранее являлась президентом и генеральным директором крупнейшего российского агентства стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнеры», где отвечала за планирование и реализацию крупных российских и международных проектов.
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