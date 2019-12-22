Против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт, выступили представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря.

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Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Ведомости».

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

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