Общество
РБКСоюзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.Ведомостивчера в 15:31
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