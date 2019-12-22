По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.

с чего всё началось

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Ведомости».

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Культура Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Происшествия В Петербурге бетоновоз упал в Неву По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.

Общество Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.

Экономика Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.

Общество В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.

Общество «Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.

Политика Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.