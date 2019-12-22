Общество

РБКРБКСоюзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Соседи России раскритиковали закон о предустановке российского софта

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.
Ведомостивчера в 15:31

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Беларусь, Казахстан и Кыргызстан раскритиковали закон о предустановке российского софта на смартфоны

Новая газета00:39

Соседи России раскритиковали закон о предустановке российского софта

Ведомостивчера в 15:31

Белоруссия, Казахстан и Киргизия раскритиковали российский закон о предустановке российских программ на телефоны

Эхо Москвы00:45

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

РБКвчера в 21:21

Закон о российском ПО не понравился Белоруссии, Казахстану и Киргизии

News.ruвчера в 21:17

Белоруссия, Казахстан и Киргизия раскритиковали закон о предустановке российского ПО на смартфоны

Коммерсантъвчера в 19:11

Киргизия, Белоруссия и Казахстан раскритиковали российский закон о предустановке софта

Дождь00:09
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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 22:52
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Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

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Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
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Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Политика

В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Комсомольская правда вчера в 18:48
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Происшествия

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Как рассказывала читательница E1.RU ранее, мужчине около 40 минут делали массаж сердца, а потом его забрала реанимация.
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Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
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Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 21 декабря в 07:31
Происшествия

В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце

В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
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Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
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Интернет

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В центре Новосибирска сотрудники скорой помощи вышли с плакатами, требуя повышения зарплаты. Протестующие собрались у театра «Глобус».
News.ru вчера в 06:50
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Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Транспорт

Стало известно, когда первый поезд проедет по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет ночью 25 декабря.
Rusvesna.su вчера в 23:01
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В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК вчера в 14:40
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Автопарк медучреждений области пополнился новой техникой

Ключи от техники сегодня на площади революции глава региона передал сотрудникам медучреждений.
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Футбол

«Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам

В 18 матчах Примеры подопечные Зинедина Зидана пропустили 12 мячей.
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Общество

В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа

Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
ГЛАС.RU вчера в 12:33
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
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Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

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РИА Новости вчера в 22:06
Космос

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DP.RU вчера в 11:11
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
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Общество

Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
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Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
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