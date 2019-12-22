Общество

РБКРБКСоюзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Ведомости».
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Соседи России раскритиковали закон о предустановке российского софта

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.
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Соседи России раскритиковали закон о предустановке российского софта

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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Политика

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РИА Новости 03:30
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Возвращающиеся на новогодние праздники из Польши украинские гастарбайтеры создали огромные очереди на погранпереходах на польско-украинской границе.
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Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
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Оператор "Мегафон" совместно с сервисом бронирования Booking.com проводят акцию, в рамках которой пользователи, забронировавшие отель, получат бесплатный доступ в интернет и звонки в роуминге.
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В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
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Уже довольно давно отгремели скандалы и слухи по поводу тайного романа Максима Галкина и Юлии Барановской.
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Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

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Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

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