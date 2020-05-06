Коронавирус
Сайт интересных новостейВ Италии создали убивающую коронавирус вакцину
Создатели вакцины собираются приступить к тестированию ее на людях уже осенью. «Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», - рассказали ученые. Эта вакцина считается самой перспективной из созданных в Италии.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Проект амнистии по административным делам подготовили в Госдуме
Проект постановления об амнистии по ряду административных правонарушений подготовили для внесения в Госдуму депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.
Политическая Экспертиза вчера в 21:14
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений
Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН вчера в 08:27
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform вчера в 07:45
Общество
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи
В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета вчера в 12:29
Общество
По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального
Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
Хакасия-Информ вчера в 23:11
Футбол
Смолов рассказал об условиях жизни в Виго
Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.
Sport.ru вчера в 16:47
Спорт
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру вчера в 10:29
Армия и оружие
Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая
Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг.
RT на русском вчера в 06:28
Общество
В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе
В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru вчера в 20:56
Армия и оружие
NI развеяло слух об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии
Американский журнал The National Interest оценил сообщения о вероятной гибели российского танка Т-14 «Армата» в Сирии.
Военное дело вчера в 04:46
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU вчера в 04:51
Здоровье
Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом
Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество
Собянин считает возможным возобновить строительство в Москве с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным разрешить работу строительных предприятий на территории столицы с 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:42
Кино
Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel
Piter.tv вчера в 05:23
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ вчера в 05:44
Общество
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
РИА Новости вчера в 20:05
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru вчера в 09:11
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста вчера в 12:38
Общество
Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»
Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию
Газета.Ru вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 05 мая в 06:38
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
Единоборства
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном
Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.
Российская газета вчера в 13:52
Армия и оружие
Стало известно, когда спустят на воду подлодку с «Посейдоном»
News.ru вчера в 20:52
Общество
Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков
"Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм", — сказала врач.
РИА Новости вчера в 21:15
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с защитником Антипиным
Магнитогорский "Металлург" расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, сообщается на странице Континентальной хоккейной лиги в Twitter.
РИА Новости вчера в 10:24
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09