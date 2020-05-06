Создатели вакцины собираются приступить к тестированию ее на людях уже осенью. «Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», - рассказали ученые. Эта вакцина считается самой перспективной из созданных в Италии.

Общество Проект амнистии по административным делам подготовили в Госдуме Проект постановления об амнистии по ряду административных правонарушений подготовили для внесения в Госдуму депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

Политика Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. 721

Общество Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения. 3

Армия и оружие Военным запретили распространять информацию о службе Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России. 349

Общество По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.

Футбол Смолов рассказал об условиях жизни в Виго Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.

Спорт Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.

Общество Коронавирус меняет социальное поведение россиян Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина. 3

Авто Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность. 10

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 5

Единоборства Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном. 9

Общество Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков "Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм", — сказала врач. 24