Коронавирус

Сайт интересных новостейСайт интересных новостейВ Италии создали убивающую коронавирус вакцину

Создатели вакцины собираются приступить к тестированию ее на людях уже осенью. «Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», - рассказали ученые. Эта вакцина считается самой перспективной из созданных в Италии.
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В Италии рассказали об успешном «убийстве» коронавируса вакциной

РЕН ТВвчера в 23:24

Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Петербургский дневниквчера в 15:03

В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Газета.Ruвчера в 17:56

В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 18:28

Ученые изобрели первую убивающую коронавирус вакцину

Рамблервчера в 14:58

Создана убивающая коронавирус первая в мире вакцина

Live24вчера в 14:44

Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина

Lenta.ruвчера в 14:19
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Проект амнистии по административным делам подготовили в Госдуме

Проект постановления об амнистии по ряду административных правонарушений подготовили для внесения в Госдуму депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.
Политическая Экспертиза вчера в 21:14
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Политика

Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений

Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН вчера в 08:27
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Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform вчера в 07:45
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
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Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета вчера в 12:29
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Общество

По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального

Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
Хакасия-Информ вчера в 23:11
Футбол

Смолов рассказал об условиях жизни в Виго

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.
Sport.ru вчера в 16:47
Спорт

Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius

В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру вчера в 10:29
Армия и оружие

Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая

Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг.
RT на русском вчера в 06:28
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Общество

В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе

В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru вчера в 20:56
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Армия и оружие

NI развеяло слух об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии

Американский журнал The National Interest оценил сообщения о вероятной гибели российского танка Т-14 «Армата» в Сирии.
Военное дело вчера в 04:46
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Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU вчера в 04:51
9
Здоровье

Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости вчера в 19:44
9
Общество

Собянин считает возможным возобновить строительство в Москве с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным разрешить работу строительных предприятий на территории столицы с 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:42
1,2K
Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

Piter.tv вчера в 05:23
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ вчера в 05:44
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Общество

Коронавирус меняет социальное поведение россиян

Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
РИА Новости вчера в 20:05
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Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru вчера в 09:11
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста вчера в 12:38
5
Общество

Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»

Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте».
Lenta.ru вчера в 22:30
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию

Газета.Ru вчера в 12:26
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 05 мая в 06:38
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном

Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.
Российская газета вчера в 13:52
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Армия и оружие

Стало известно, когда спустят на воду подлодку с «Посейдоном»

News.ru вчера в 20:52
Общество

Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков

"Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм", — сказала врач.
РИА Новости вчера в 21:15
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Хоккей

«Металлург» расторг контракт с защитником Антипиным

Магнитогорский "Металлург" расторг контракт с защитником Виктором Антипиным, сообщается на странице Континентальной хоккейной лиги в Twitter.
РИА Новости вчера в 10:24
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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