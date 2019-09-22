РПЛ
Газета.RuСоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы
Всего за встречу система отменила три гола, два из которых забил 31-летний нападающий. "Записать гол Дзюбы в зачет клуба Григория Федотова", — указано в петиции на сайте change.org.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать
Советский спорт21 сентября в 15:22
Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»
Sports.ru21 сентября в 23:34
«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражении своего лица после отмененного гола VAR
Sport24.ru21 сентября в 22:38
Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»
Матч ТВ21 сентября в 23:18
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.
REGNUM 06:59
Экономика
Москвичи взяли больше всего кредитов в РФ с начала года
Ранее ИА REGNUM сообщало, что москвичи оформили больше всего кредитных карт с начала года.
REGNUM 04:34
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия
СК установил детали убийства Михаила Круга
Мойка78 вчера в 05:41
Футбол
Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
Спорт день за днем вчера в 15:58
Здоровье
Российские врачи помогут американской девочке-Бэтмену
Американские врачи технически согласились на лазерную хирургию для того, чтобы очистить лицо ребенку, однако они не заявили маме о том, что девочке понадобится около 100 (!) операций.
MedikForum.ru 07:00
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Авто
«Сбербанк» запустит сервис по продаже автомобилей
Автоновости дня 01:25
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Энергетика
«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии
«Группа ‘’Нафтогаз’’ впервые импортировала из Белоруссии партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 08:04
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Футбол
В РФС заявили об отсутствии претензий со стороны ФИФА, УЕФА и WADA
Ряд СМИ заявили, что в случае санкций со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
RT на русском 07:52
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru вчера в 05:37
Здоровье
Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать
Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Экономика
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Здоровье
Врачи рекомендовали не принимать лекарства от давления и парацетамол по утрам
Врачи рекомендуют медикаменты для снижения артериального давления принимать перед сном.
ФедералПресс 07:39
Кино
«Тайна печати дракона» сместила «Оно-2» с позиции лидера кинопроката
Русско-китайская лента Тайна печати дракона возглавила отечественный кинопрокат по результатам минувшего уик-энда.
Vologda-poisk.ru 01:23
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Политика
Президент Венесуэлы Мадуро прилетел в Москву
Интерфакс 07:58