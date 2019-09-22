РПЛ

Газета.RuГазета.RuСоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

Всего за встречу система отменила три гола, два из которых забил 31-летний нападающий. "Записать гол Дзюбы в зачет клуба Григория Федотова", — указано в петиции на сайте change.org.
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