РПЛ

Мойка78Мойка78Создана петиция в поддержку отмененного гола Дзюбы

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча 10-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином» призвал болельщиков создать с петицию с требованием засчитать один из двух его голов в ворота казанской команды.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Расстроенный Артем Дзюба в матче с «Рубином» стал мемом

Петербургский дневниквчера в 02:31

Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»

Матч ТВ21 сентября в 23:18

В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция

Спорт-Экспресс21 сентября в 16:21

«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражении своего лица после отмененного гола VAR

Sport24.ru21 сентября в 22:38

Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

Чемпионат21 сентября в 19:25

Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать

Советский спорт21 сентября в 15:22

Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»

Sports.ru21 сентября в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика

Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отказом в выдаче виз членам российской делегации, направляющихся на Генеральную ассамблею ООН (ГА ООН), весьма тревожной и неприемлемой.
Газета.Ru 06:18
Политика

Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Авто

Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто

Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
Политика

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Здоровье

Названы продукты, замедляющие старение

Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
ФАН 22 сентября в 20:14
Транспорт

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Армия и оружие

Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Общество

Лидер группы Space подал в суд на Киркорова

Лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства в суд к Филиппу Киркорову.
Культуромания 06:00
Кино

Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Восьмой сезон «Игры престолов» получил награду в номинации «Лучший драматический сериал».
RuNews24.ru вчера в 04:13
Экономика

Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше

Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Газета.Ru 04:53
Авто

В России Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня 01:25
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Шоу-бизнес

Паулина Андреева бросила съемки фильма ради Федора Бондарчука

Актриса Паулина Андреева оставила съемки в фильме Алексея Учителя «Цой 47» ради супруга – режиссера Федора Бондарчука.
Петербургский дневник вчера в 15:43
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

ТАСС 01:27
Армия и оружие

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие

В Чеченской республике 23 сентября проходят торжественные мероприятия в честь 20-летия со дня создания Объединенной группы войск на Северном Кавказе, проходящих.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Общество

Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне

Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва "А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — написал Коляда.
REGNUM 00:26
Экономика

Транспортные госсубсидии распределят по-новому

Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Технологии

Стандарты арктической спутниковой навигации впервые появятся в России

Авторы рассчитывают до конца 2019 года передать документ для утверждения в Росстандарт, а затем начать работу над подготовкой "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приёмников.
Популярная механика 05:18
Общество

Гордума Екатеринбурга назначила дату опроса по строительству храма

Опрос горожан по поводу строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге проведут в воскресенье, 13 октября.
Российская газета 05:31
Происшествия

Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

Среди задержанных было 47 детей, по данным детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича.
Интерфакс 04:55
Армия и оружие

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима

Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Политика

Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Энергетика

Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома

С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.
Взгляд.ру 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное