РПЛ
Мойка78Создана петиция в поддержку отмененного гола Дзюбы
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча 10-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином» призвал болельщиков создать с петицию с требованием засчитать один из двух его голов в ворота казанской команды.
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Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»
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