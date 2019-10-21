Общество

BFM.ruBFM.ruСоздание аналога «кукурузника» обойдется более чем в 4 млрд рублей

Создание нового самолета взамен Ан-2 с учетом выхода на серийное производство обойдется более чем в четыре миллиарда рублей.
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Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Коммерсантъ20 октября в 22:36

Минпромторг готовит серийное производство самолета L-610

Вести.Финансвчера в 08:52

Россия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610

Политическая Экспертизавчера в 06:51

Создание аналога «кукурузника» обойдется более чем в 4 млрд рублей

BFM.ru19 октября в 20:20

«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:02

Россия планирует запуск обновленного самолета L-610 в серию

Дни24вчера в 09:25

Мантуров и Чемезов схватили бюджет за «УЗГу»?

The Moscow Postвчера в 13:12
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Политика

Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ

Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Общество

Обещавшая не рожать британка забеременела 22-м ребенком

Sputnik Кыргызстан вчера в 04:52
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Евразия Daily вчера в 14:34
Происшествия

В Лужках на переходе водитель сбил пенсионера и скрылся

В Лужках неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Авария случилась в субботу в 18 часов.
Орловские новости вчера в 11:59
Космос

Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма

Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Planet Today вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

Восьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США

Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.
Вести.Ru вчера в 17:43
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика

Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета вчера в 20:19
Политика

Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в "пятую точку" по вине политиков, пришедших ему на смену.
Газета.Ru вчера в 21:59
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
Здоровье

Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя

Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Киберспорт

Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon

Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru 19 октября в 06:51
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 20 октября в 07:28
Политика

Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 19 октября в 11:46
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
Авто

Пятый RAV4 разделит архитектуру с Toyota Wildlander

Сертификационные органы КНР опубликовали фотографии Toyota Wildlander – кроссовера, построенного на платформе RAV4 пятого поколения.
FormaCar вчера в 07:20
Происшествия

В зоопарке Южно-Сахалинска загорелся террариум

Крыша террариума загорелась в понедельник вечером в зоопарке Южно-Сахалинска.
ТАСС вчера в 11:20
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Здоровье

Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть

Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Российская газета вчера в 12:40
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 21:52
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс вчера в 13:12
Общество

Росстандарт поделился новым способом борьбы с недоливом топлива на АЗС

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство планирует защитить россиян от недолива топлива на недобросовестных автозаправочных станциях.
Капитал страны 20 октября в 13:29
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