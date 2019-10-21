Создание нового самолета взамен Ан-2 с учетом выхода на серийное производство обойдется более чем в четыре миллиарда рублей.

Создание аналога «кукурузника» обойдется более чем в 4 млрд рублей

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