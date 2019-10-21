Общество
BFM.ruСоздание аналога «кукурузника» обойдется более чем в 4 млрд рублей
Создание нового самолета взамен Ан-2 с учетом выхода на серийное производство обойдется более чем в четыре миллиарда рублей.
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Россия строит планы на серийный выпуск обновленного самолета L-610
Политическая Экспертизавчера в 06:51
«Ъ»: Минпромторг ищет 25 млрд рублей на возрождение проекта регионального самолета L-610
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:02
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Политика
Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела 22-м ребенком
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Происшествия
В Лужках на переходе водитель сбил пенсионера и скрылся
В Лужках неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Авария случилась в субботу в 18 часов.
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Шоу-бизнес
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Политика
Восьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США
Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Политика
Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в "пятую точку" по вине политиков, пришедших ему на смену.
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Авто
Пятый RAV4 разделит архитектуру с Toyota Wildlander
Сертификационные органы КНР опубликовали фотографии Toyota Wildlander – кроссовера, построенного на платформе RAV4 пятого поколения.
Происшествия
В зоопарке Южно-Сахалинска загорелся террариум
Крыша террариума загорелась в понедельник вечером в зоопарке Южно-Сахалинска.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
Здоровье
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть
Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
Общество
Росстандарт поделился новым способом борьбы с недоливом топлива на АЗС
Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство планирует защитить россиян от недолива топлива на недобросовестных автозаправочных станциях.