Экономика
REGNUMСоздание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева
Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:07, Ашберн
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
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«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Общество
Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине
Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
Футбол
Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Армия и оружие
Силовики более 50 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Футбол
Болельщики «Рубина» покинули трибуны во время матча с «Сочи»
Фанаты "Рубина" поддержали акцию фанатов некоторых других российских клубов и в воскресенье во время матча с "Сочи" покинули трибуны.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Экономика
Якушев заявил о росте объемов строительства жилья в России
Объем ввода многоквартирных домов в России по состоянию на 1 ноября 2019 года вырос на 1,9%, а индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — на 14,5%.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Происшествия
С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10
Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем
В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области.
Политика
Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Происшествия
В Петрозаводске произошел пожар на складе
"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком
Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.