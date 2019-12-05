Экономика
REGNUMСоздание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева
Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
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