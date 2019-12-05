Экономика

REGNUMREGNUMСоздание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.
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Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

РИА Новости06 декабря в 10:54

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUM06 декабря в 04:58

Ключ от будущего - благо людей

Российская газета05 декабря в 10:50

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС05 декабря в 06:10

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБК05 декабря в 04:55

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия05 декабря в 04:29

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс05 декабря в 04:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:10, Ашберн
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Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

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ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.
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