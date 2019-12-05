Экономика
REGNUMСоздание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева
Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
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Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
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«В течение ноября Украина импортировала российского картофеля на сумму чуть более 1 млн долларов, а в целом импорт корнеплода из РФ с начала 2019 года превысил 1,6 млн долларов», – приводит таможенную статистику ТАСС.
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В результате ДТП в Нижнем Новгороде с участием четырех автомобилей пострадали 13 человек.
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Завтра в Париже состоится первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии.
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Армия и оружие
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