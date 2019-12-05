Экономика

REGNUMREGNUMСоздание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.
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Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия05 декабря в 04:29

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUM06 декабря в 04:58
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
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