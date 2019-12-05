Экономика
REGNUMСоздание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева
Как сообщалось ранее, Медведев в ходе разговора с журналистами федеральных телеканалов заявил, что экономика в 2019 году развивалась стабильно, рост реальных доходов населения составит 0,2−0,3%. Отвечая на вопрос о самых сложных для себя решениях, премьер-министр упомянул в том числе повышение пенсионного возраста.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Армия и оружие
Американский военный самолёт пролетел над одним из самых секретных российских военных кораблей
Один из самых секретных российских военных кораблей привлёк внимание США, в связи с чем, американский военный самолёт пролетел прямо над местоположением российского морского судна, находящегося в настоящий момент в районе Панамы.
Политика
Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.
Здоровье
Скандал со снюсом распространился на всю Россию и докатился до Медведева
Ранее Дмитрий Медведев своим указом запретил в России снюс (сосательный табак).
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Футбол
Тедеско назвал несправедливым счет матча с «Ростовом»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова", в котором его команда проиграла со счетом 1:4.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Общество
Коллекционер прокомментировал продажу монеты за 1 млрд рублей
Член «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров прокомментировал Пятому каналу продажу монеты номиналом два рубля, которую житель Северной столицы решил продать за 1 млрд рублей из-за брака в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов.
Общество
Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
Российский фигурист Евгений Плющенко упал на лед после прыжка в рамках выступления в румынском городе Клуже 8 декабря.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Политика
Глава МИД Украины назвал «красные линии» для «нормандского саммита»
Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины, — написал он в Twitter.
Происшествия
Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
Здоровье
Низкий гемоглобин может указывать на рак и язву желудка
Врачи рассказали, чем опасен низкий уровень гемоглобина в организме.
Здоровье
В онкоцентре Блохина умерли две несовершеннолетние пациентки
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Футбол
«Сочи» назначил Федотова главным тренером
Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Экономика
Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление.
Политика
Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
В Киеве перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского началась акция «Стояние на Банковой», объявленная накануне проведения «нормандского саммита».
Авто
Lada Vesta. «Робот» умер – да здравствует вариатор!
АвтоВАЗа прекратил выпуск Lada Vesta с роботизированной трансмиссией и заменил её совершенно новым (для самого АвтоВАЗа) агрегатом – вариатором японской компании Jatco.
Спорт
Российские пловцы завоевали золото в эстафете на ЧЕ в Глазго
Авто
Кроссовер Kia Seltos сертифицировали для России
В представительстве марки планируют раскрыть официальную информацию о комплектациях Kia Seltos и его производстве для российского рынка ближе к старту продаж, который намечен на 2020 год.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Космос
Жители Башкирии впервые смогут увидеть межзвездную комету Борисова
Жители Башкирии смогут увидеть первую межзвездную комету 2I/Borisov, которую в августе этого года открыл крымский астроном Геннадий Борисов.
Общество
Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днём
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Футбол
Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному
Болельщики московского "Спартака" вывесили на трибуне баннеры, адресованные нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе и директору Большого Московского цирка Эдгарду Запашному.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.