Здоровье

ИзвестияИзвестияСоздание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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с чего всё началось

Сделано в России: вакцину от китайского вируса создадут за полгода

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.
Известиявчера в 16:01

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В России за полгода создадут вакцину против коронавируса

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«Известия»: создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода

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Московский Комсомолецвчера в 18:26

Для создания вакцины от коронавируса потребуется полгода — СМИ

REGNUMвчера в 18:46

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Известиявчера в 18:28
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.
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Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

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Газета.Ru 01:33
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой лиц из своего круга; таким образом, он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
РБК вчера в 19:13
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Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей

Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
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Бюджетный iPhone 9 готовится к запуску

Компания Apple начинает готовится к массовому производству бюджетного iPhone SE 2 – которому уже успели присвоить имя iPhone 9. Смартфон поступит на рынок уже в марте этого года.
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The Guardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца

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Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Футбол

Зидан рассказал, стоит ли ожидать еще новичков в «Реале» в январе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил о возможных изменениях в составе мадридского клуба в текущее зимнее трансферное окно.
Sportbox.RU 02:06
Экономика

Минфин: схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка почти доработана

Схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.
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РБК вчера в 08:09
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«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу

Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
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В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
Политика

Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
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Игры

Новый Doom Eternal будет вдвое больше, чем предыдущая игра серии

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Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.
РИА Новости 02:03
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Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru вчера в 07:56
Космос

LEGO выпустит набор с Международной космической станцией

В 2017 году, например, компания выпустила реплику ракеты Saturn V и набор моделей в честь женщин-покорителей космоса.
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Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ

Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».
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Министр обороны Украины Загороднюк заявил, что Украина не признает ДНР и ЛНР самостоятельными субъектами переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Американские студенты устроили массовую драку на баскетбольном дерби

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Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
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