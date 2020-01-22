Здоровье
ИзвестияСоздание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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с чего всё началось
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.Известиявчера в 16:01
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Минимум пол года: Минздрав оценил сроки создания вакцины против коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 18:26
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