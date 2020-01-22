Здоровье

ИзвестияИзвестияСоздание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Сделано в России: вакцину от китайского вируса создадут за полгода

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России за полгода создадут вакцину против коронавируса

РБКвчера в 19:56

России на создание вакцины от нового смертельного вируса потребуется не меньше полугода

URA.Ruвчера в 18:52

«Известия»: создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода

ТАССвчера в 17:45

Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

Газета.Ruвчера в 18:40

Минимум пол года: Минздрав оценил сроки создания вакцины против коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:26

Для создания вакцины от коронавируса потребуется полгода — СМИ

REGNUMвчера в 18:46

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Известиявчера в 18:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика

Андрей Белоусов назначен первым вице-премьером правительства России

Указом президента России первым вице-премьером правительства назначен Андрей Белоусов.
Красная весна вчера в 12:08
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Единоборства

Рейтинги UFC: Аскаров в шаге от топ-5, Макгрегор обошел Гэтжи

Allboxing.ru вчера в 22:06
Футбол

РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году

На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Газета.Ru вчера в 00:28
Политика

Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Известия вчера в 16:06
Политика

Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки

Газета.Ru 20 января в 05:34
Здоровье

В Курской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе было зарегистрировано 5013 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 54,2% больше, чем на предыдущей неделе.
46ТВ вчера в 08:44
Интернет

Дождались. В популярном мессенджере WhatsApp появилась тёмная тема

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp давно ждут запуска тёмной темы и вот, их места начала сбываться.
iXBT.com вчера в 21:32
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:14
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Футбол

Семак объяснил, почему Малком пропустил первый матч «Зенита» на сборе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразильский нападающий Малком не принял участие в товарищеском матче против «Аль-Увайнаха» на сборе в Катаре.
Нева Спорт вчера в 13:15
Общество

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество

Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца

Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
BFM.ru 00:49
Армия и оружие

Проект модернизации станций СПРН России будет готов до конца года

Специалисты АО "РТИ" подготовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) до конца года.
ТАСС 01:03
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Здоровье

В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса

«Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», — цитирует его ТАСС.
Известия вчера в 23:35
Происшествия

В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в коллекторе.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

REGNUM 00:15
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости 20 января в 09:08
Происшествия

Трое рабочих пострадали при падении в шахту лифта в Кемерове

Трое рабочих-монтажников упали в шахту лифта в строящейся многоэтажке в Кемерове.
ТАСС 01:06
Авто

Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за подушек безопасности

Большую часть автомобилей — 2,9 миллиона — отзовут в США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Toyota.
Телеканал 360° 00:44
Культура

Дмитрий Харатьян отмечает 60-летний юбилей

Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня отмечает юбилей — 60 лет.
Вести.Ru вчера в 02:30
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Происшествия

Сбои в работе системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ

Сбой в работе системы пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после инцидента с Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама.
NewInform вчера в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное