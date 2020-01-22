Здоровье

ИзвестияИзвестияСоздание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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с чего всё началось

Сделано в России: вакцину от китайского вируса создадут за полгода

Вакцина на будущее 21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. По словам замглавы ведомства Сергея Краевого, помощь в получении биологических материалов оказывают коллеги из КНР.
Известия16:01

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Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

Газета.Ru18:40

России на создание вакцины от нового смертельного вируса потребуется не меньше полугода

URA.Ru18:52

Для создания вакцины от коронавируса потребуется полгода — СМИ

REGNUM18:46

В России за полгода создадут вакцину против коронавируса

РБК19:56

Минимум пол года: Минздрав оценил сроки создания вакцины против коронавируса

Московский Комсомолец18:26

«Известия»: создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода

ТАСС17:45

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Известия18:28
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Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ

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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Общество

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
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Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

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Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
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Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
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Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
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Количество платных подписчиков Netflix превысило 167 млн

Общее количество платных подписчиков потокового интернет-сервиса Netflix превысило 167 млн, это на 20% больше чем в январе 2018 года, пишет во вторник, 21 января, издание The Street со ссылкой на отчетность компании за четвертый квартал 2019 года.
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Путин предостерег Краснова от местничества в работе Генпрокуратуры

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Каковкин стал первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию. Это произошло в феврале 2018 года.
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Московский академический театр имени Моссовета поздравит в среду одну из своих ведущих актрис, народную артистку РСФСР Валентину Талызину, которой исполняется 85 лет.
ТАСС 16:14
Армия и оружие

На Украине представили первый разведывательный беспилотник

Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый квадрокоптер отечественного производства для разведывательных операций, сообщила пресс-служба госконцерна.
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Назван самый популярный иностранный политик у россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
РИА Новости 21:32
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Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
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48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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