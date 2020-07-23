Коронавирус
КоммерсантъСоздание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Читать в источнике
Оценить461
с чего всё началось
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.Коммерсантъ05:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Создатель российской вакцины от коронавируса объяснил «копипейстом» ее быстрое появление
Московский Комсомолец05:09
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд на онлайн-концерте
Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
ИА Красная Весна 02:18
Общество
В Петербурге число внебольничных пневмоний выросло в 10 раз
Из документа следует, что число внебольничных пневмоний в городе выросло в 10 раз.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:44
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Климова даже после трех неудачных браков не потеряла веры в любовь.
Bimru.ru 02:51
Кино
Фаталити в новом боевике Mortal Kombat будет таким же, как и в игре
Британский актер и мастер единоборств Льюис Тан, который снимается в новой экранизации Mortal Kombat, рассказал, что фаталити в фильме получились такими же реалистичными и жестокими, как в культовой компьютерной игре.
Inc-news.ru 04:47
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Кино
Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры
Киноафиша России вчера в 08:27
Происшествия
На журналиста Френкеля составили протокол о неповиновении полиции
В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
РБК 04:58
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Август для россиян может стать "черным".
Уфимские Заметки 01:14
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
CT news вчера в 09:11
Авто
Опубликовали первые снимки китайского конкурента Ford Bronco
Около двух недель назад Great Wall Motor анонсировал интригующий внедорожник под своей премиум-маркой WEY, который обещает стать конкурентом американским Jeep Wrangler и Ford Bronco.
Тарантас Ньюс вчера в 06:59
Армия и оружие
The National Interest назвал пять самых смертоносных танков в мире
Журналисты американского издания The National Interest составили список из самых смертоносных танков в мире.
NewInform вчера в 04:34
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
ИнфоСМИ вчера в 11:41
Игры
Take-Two заблокировала фанатский трейлер GTA: San Andreas на Unreal Engine 4
YouTube заблокировал фанатский трейлер GTA: San Andreas на базе Unreal Engine 4 по просьбе Take-Two Interactive.
3DNews 03:09
Шоу-бизнес
Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус
С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России вчера в 05:41
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам
ФАН вчера в 20:07
Общество
Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы.
РИА Новости 04:08
Общество
В Калининградской области выявили коронавирус у кассира магазина
С начала пандемии в Калининградской области зарегистрировали 2 746 случаев коронавируса, 44 человека умерли.
Калининград.Ru 05:45
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия вчера в 17:55