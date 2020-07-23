Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСоздание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
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с чего всё началось
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе
» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ05:19

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«Копипаст в буквальном смысле». Создатель российской вакцины от COVID-19 рассказал о её быстром появлении

Фонтанка.Ру05:32

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Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса

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Мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта установила южнокорейская поп-группа BTS, 22 июля сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.
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Общество

В Петербурге число внебольничных пневмоний выросло в 10 раз

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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
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Авто

В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL

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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
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Кино

Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры

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В Санкт-Петербурге против корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который сломал руку в ходе конфликта с полицией на избирательном участке №2191 во время голосования по поправкам в Конституцию, составили три административных протокола.
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
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Кино

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ToDay News Ufa вчера в 08:06
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Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Август для россиян может стать "черным".
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

CT news вчера в 09:11
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Авто

Опубликовали первые снимки китайского конкурента Ford Bronco

Около двух недель назад Great Wall Motor анонсировал интригующий внедорожник под своей премиум-маркой WEY, который обещает стать конкурентом американским Jeep Wrangler и Ford Bronco.
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The National Interest назвал пять самых смертоносных танков в мире

Журналисты американского издания The National Interest составили список из самых смертоносных танков в мире.
NewInform вчера в 04:34
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Подтверждена теория мужской бисексуальности

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Игры

Take-Two заблокировала фанатский трейлер GTA: San Andreas на Unreal Engine 4

YouTube заблокировал фанатский трейлер GTA: San Andreas на базе Unreal Engine 4 по просьбе Take-Two Interactive.
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Шоу-бизнес

Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус

С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России вчера в 05:41
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
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Армия и оружие

Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии

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Кино

На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре

RuNews24.ru вчера в 05:06
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Шоу-бизнес

Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам

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Общество

Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы.
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Общество

В Калининградской области выявили коронавирус у кассира магазина

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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

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Шоу-бизнес

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Экономика

ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
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