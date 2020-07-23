с чего всё началось

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

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