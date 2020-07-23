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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.В источнике
С чего всё началось
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе
» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ05:19
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Московский Комсомолец

Создатель российской вакцины от коронавируса объяснил «копипейстом» ее быстрое появление

Московский Комсомолец05:09
Коммерсантъ

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Коммерсантъ05:19
РЕН ТВ

Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

РЕН ТВ05:16
Фонтанка.Ру

«Копипаст в буквальном смысле». Создатель российской вакцины от COVID-19 рассказал о её быстром появлении

Фонтанка.Ру05:32
Газета.Ru

Вирусолог перечислил причины быстрого создания вакцины от COVID-19

Газета.Ru05:08
Lenta.ru

Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил ее быстрое появление

Lenta.ru04:07
РБК

Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

РБК03:46
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Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM08:51
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«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости04:16
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Суд приговорил историка Дмитриева к трем с половиной годам колонии

Петрозаводский городской суд в среду приговорил главу карельского отделения общества «Мемориал», историка Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью.
НТВвчера в 08:30
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