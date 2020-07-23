Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
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Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.В источнике
С чего всё началось
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе
» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
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Создатель российской вакцины от коронавируса объяснил «копипейстом» ее быстрое появление
Московский Комсомолец05:09