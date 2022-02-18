Предполагается, что водородная отрасль позволит создать огромное количество рабочих мест - до 1 млн, при этом потенциально отрасль может ежегодно увеличивать ВВП России на 0,25–0,47% с 2025 по 2030 год.
Новый минивэн Hyundai Staria оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем CRDi мощностью 177 л.с. или бензиновым мотором Smartstream G3.5, развивающим 249 л.с. В России пассажирские версии минивэна Staria будут оснащены только 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, грузовая модификация Staria Van будет также доступна с 6-ступенчатой «механикой».
Американские ученые из Университета Рочестера, Института планетологии и Университета штата Аризона предложили гипотезу планетарного интеллекта — когнитивной деятельности, действующей в глобальном масштабе, которая поддерживает существование биосферы на Земле.