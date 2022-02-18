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Минэнерго: на построение водородной отрасли в России потребуется $33,4 млрд инвестиций

На построение водородной отрасли в России потребуется $33,4 млрд инвестиций, заявили в Министерстве энергетики России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru
Предполагается, что водородная отрасль позволит создать огромное количество рабочих мест - до 1 млн, при этом потенциально отрасль может ежегодно увеличивать ВВП России на 0,25–0,47% с 2025 по 2030 год.
Газета.Ru
Добавляется, что Минэнерго предполагает создание пяти кластеров: Ямал, Восточная Сибирь, Якутия, Сахалин, Северо-Запад.
ПРАЙМ
По словам известного реформатора энергетики, в рамках энергоперехода до 2030 года в России может возникнуть до 10 новых отраслей, одна из которых - использование водорода как нового голубого топлива.
Ридус

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Водородная отрасль потребует 33 миллиарда долларов инвестиций
Ридус20:57
«Коммерсант»: в России на водородную отрасль к 2030 году выделят более 33 миллиардов долларов
ПРАЙМ20:41
Создание водородной отрасли в России потребует $33,4 млрд инвестиций до 2030 года
Эхо Москвы18:37
Минэнерго: на построение водородной отрасли в России потребуется $33,4 млрд инвестиций
Газета.Ru20:13

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