Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с медицинскими организациями Минобороны России продолжаются клинические исследования уникальной вакцины против коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Так как вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более.

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

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